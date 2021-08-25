Окаменелости из города Пибоди проливают свет на эволюцию динозавров на востоке Северной Америки

Новое исследование Йельского студента Чейза Дорана Браунстайна описывает двух динозавров, которые когда-то бродили по восточной части Соединенных Штатов. Специалист изучил найденные останки, хранящиеся в Йельском музее естественной истории Пибоди. Среди них травоядный гадрозавр и тираннозавр. Об этом сообщает портал Phys.org.

Два динозавра, которых Браунштейн описал по образцам, хранящимся в Йельском музее естественной истории Пибоди, помогают заполнить большой пробел в летописи окаменелостей Северной Америки, относящихся к позднему меловому периодe. Исследование предоставляет доказательства того, что динозавры в восточной части континента эволюционировали отдельно от своих собратьев в западной части Северной Америки и Азии.

«Эти образцы — ответы на определенные загадки в истории изучения окаменелостей восточной части Северной Америки. Они помогают нам лучше понять, как географическая изоляция — большие водоемы отделяли Аппалачи от других массивов суши — повлияла на эволюцию динозавров», — сказал ученый.

На протяжении большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад, Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидия на западе и Аппалачи на востоке. Их разделял Западный внутренний морской путь.

В то время как известные виды динозавров, такие как тираннозавр и трицератопс, жили по всей Ларамидии, а о животных, населявших Аппалачи, известно гораздо меньше. Одна из причин заключается в том, что географические условия Ларамидии лучше способствовали формированию богатых отложениями залежей ископаемых, чем в Аппалачах.