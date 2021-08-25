“Именно то, на чем настаивает Украина”. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” отреагировал на решение немецкого суда по “Северному потоку – 2”

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа сегодня, 25 августа, обязал оператора газопровода “Северный поток – 2” быть независимым от российской компании “Газпром”. “Северный поток – 2” не сертифицируют без соблюдения европейских правил, говорила советник главы НАК “Нафтогаз України” по международным вопросам Светлана Залищук.

“Очень долгожданное и важное решение немецкого суда по требованиям к оператору “Северного потока – 2”. Газопровод не освобожден от правил Европейского союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции. Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по “Северному потоку – 2”, – написал Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158859034554081

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

—