 

Количество гипертоников удвоилось за 30 лет – крупнейшее исследование

25.08.2021, 13:00, Разное
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Авторы научной работы использовали математическое моделирование, чтобы оценить распространенность болезни в разных странах и долю людей, которые получают лечение от нее. Исследование показало, что количество больных гипертонией людей в мире к 2019 году удвоилось по сравнению с 1990 годом. От нее страдают до 626 миллионов женщин и 652 миллионов мужчин. Это увеличение произошло во многом благодаря росту количества населения и увеличению числа пожилых людей. В то же время, дола гипертоников среди людей 30-79 лет почти не изменилась – их остается около трети. Поменялось распределение заболеваемости в мире: она снизилась богатых странах, но увеличилась или осталась прежней в странах с низким и средним уровнем доходом.

Меньше всего гипертоников оказалось в Канаде и Перу (менее четверти взрослого населения). Наибольшее количество мужчин с высоким артериальным давлением оказалось в Аргентине и Таджикистане, женщин – в Парагвае и Тувалу (более половины).

В РФ 41,2%женщин 30-79 лет страдают от гипертонии, 80% из них знают о своем диагнозе, 57% лечатся, контроля артериального давления удается достичь всего 21,4% пациентов. Среди мужчин ситуация несколько хуже. С высоким давлением живут 47,3% из них, 67% знают о своей болезни, получают лечение 42,6%, контролируют свое давление только 14,1%.

Несмотря на простоту диагностики и наличие сравнительно недорогих лекарств, в мире около половины людей с гипертонией (41% женщин и 51% мужчин) не знает о своей болезни, более половины не получают лечения. В мире контроль артериального давления достигается только для одной из четырех женщин и одного из пяти мужчин.  

Контроль артериального давления у гипертоников улучшился по сравнению с показателями 1990 года в большинстве стран. Он остался на прежнем уровне в некоторых бедных странах Африки, Океании и Азии. В них лечение получает менее пятой части мужчин и менее 10% женщин с гипертонией.

«Несмотря на достижения медицины и фармакологии в последние десятилетия, глобальное прогрессирование лечения гипертонии замедлилось, и большая часть людей не получает лечения», – сказал профессор Маджид Эззати (Majid Ezzati) из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования.

Ученые пишут, что существует срочная необходимость быстрого изменения подхода к снижению бремени гипертонии во всем мире.



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