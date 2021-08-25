 

Россияне начали массово отказываться от автомобилей

25.08.2021, 12:52, Разное
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Многие российские автомобилисты стали реже использовать свои машины. Такими данными поделились специалисты института общественного мнения “Анкетолог”.

В ходе исследования эксперты выяснили, что граждане отказываются от автомобилей из-за высоких цен на бензин. Более половины (53%) респондентов считают, что за последние три месяца топливо значительно подорожало, ещё 42% также отмечают рост цен, но не считают его существенным, Треть (34%) опрошенных заявили, что из-за этого стали чаще пользоваться другим транспортом, передаёт Ura.ru.



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