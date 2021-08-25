 

Климатолог РАН предсказал аномальные осень и зиму в России

25.08.2021, 12:52, Разное
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Погода в России предстоящими осенью и зимой вновь будет отличаться от нормальной. Так считает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Семенов пояснил, что в холодный период будет много дождей, но мало снега. По словам специалиста, осень в большинстве регионов страны будет тёплой: к примеру, в октябре в Сибири температура может превышать норму более чем на градус, сообщает Ura.ru.



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