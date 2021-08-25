 

Единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей распространят на депутатов Госдумы

25.08.2021, 12:51, Разное
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В готовящийся указ о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тысяч рублей внесли новые изменения. Теперь деньги получат также действующие депутаты Государственной думы. В Кремле такой шаг назвали «справедливой мерой социальной поддержки».

«Президент сперва имел в виду только военных, но потом уточнил, что хорошо бы дать деньги и сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас к ним добавились еще и депутаты. Коррективы могут вноситься в любой момент и здесь нет ничего удивительного. Мы должны поддерживать все незащищенные слои населения и оказывать им всяческую помощь. Депутаты ежедневно несут ответственную службу на своем посту и принимают массу законов, направленных на защиту нашей с вами Родины. Было бы странно проигнорировать их неустойчивое материальное положение и не дать им ни копейки», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Деньги поступят на банковские карты военных и депутатов в сентябре накануне выборов в Государственную думу Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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