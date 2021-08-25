Мнение: Армия получила 20 танков “Армата” и 65 Т-90М “Прорыв”

Армия наконец то получила первую партию новых танков Т-14 "Армата". Первые 20 машин опытной партии отгружены в войска. Темпы поставок и количество машин пока что сильно отстают от ранее обещанных темпов и размеров. Тем не менее, поставки в войска все же начались. Старт серийного производства намечен на 2022-й год. Помнится, раньше говорили о 2019-2020х. Так что задержка минимум в 2 года.

Помимо "Арматы", армия получит партию новых танков Т-90 в версии "Прорыв". Всего 65 штук.

Это опять же к вопросу о том, что с развитием дронов, места танку на поле боя совсем не останется. Как и ранее, танки будут адаптироваться к усложнению характера поля боя, а тактика их применения будет видоизменяться, в том числе и в контексте актуального состояния тактической ПВО.

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