Мнение: Указы – в смерть

Российские регионы резко сократили расходы на финансирование системы здравоохранения, несмотря на третью волну Covid-19 и рекорды заболеваемости с начала пандемии. За первую половину года субъекты РФ, на которые приходится две трети бюджетного финансирования поликлиник и больниц, потратили по медицинским статьям 687,3 млрд рублей, следует из данных Минфина РФ.

По сравнению с прошлым годом расходы были урезаны на 112,5 млрд рублей, или 15%, что стало рекордным сокращением среди всех статей региональных бюджетов.

Майские указы — в жизнь. Точнее, в смерть. "Оптимизация" медицины продолжается, несмотря на все эти ваши эпидемии и вирусы. Истребление населения поставлено на системную основу. Базовая причина гибели сотен тысяч человек в стране — жесточайшее сокращение расходов на здравоохранение. Что неудивительно — экономическая модель, доведенная путинским режимом до полной и всеобъемлющей катастрофы, идет на дно. Социальные расходы — это тот балласт, который сбрасывают за борт в стремлении еще на какое-то время задержаться на поверхности, чтобы дограбить оставшееся. Никаких иных побудительных причин для столь зверской политики в отношении населения нет и быть не может.

И не стоит ссылаться на то, что это сокращение региональных бюджетов. Вопрос сохранения населения — федеральная проблема. И если регионы не в состоянии вытягивать расходы на здравоохранение хотя бы на минимальном уровне — это вопрос к федеральным властям. Правительству и президенту.

Но можно сделать проще — сообщить, что во всем виноват зловредный ковид. Это не мы вас убиваем, а он. Вы главное – уши пошире развесьте.

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