Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс: реакция Мика Джаггера, Элтона Джона, Пола Маккартни и других

Британский музыкант, барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. Сначала об этом сообщили BBC News со ссылкой на заявление его агента, после чего текст заявления появился и на официальных страницах коллектива во всех социальных сетях.

С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Он мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Он был прекрасным мужем, отцом и дедом, а также членом группы The Rolling Stones, одним из величаших барабанщиков своего поколения, – сказано в заявлении.

Также представитель Уоттса попросил не беспокоить родных музыканта в это непростое время.

Свои соболезнования уже выразили публично друзья ударника: дань уважения отдали ему в том числе сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр и сэр Элтон Джон. Солист The Rolling Stones Мик Джаггер, не найдя слов, просто опубликовал фото коллеги по коллективу у себя в Instagram.

Он был милейшим человеком, фантастическим ударником, надежным как скала, – сказал Пол Маккартни.

Печальный день. Чарли Уоттс был гениальным ударником, стильным парнем и великолепным товарищем, – написал в Twitter Элтон Джон.

Благослови тебя Бог, Чарли Уоттс. Мы будем скучать по тебе. Мир и любовь семье, – подписал совместное фото с барабанщиком Ринго Старр.

Я поражен известием о смерти Уоттса. Не знаю, что сказать. Мне ужасно жаль семью Чарли. Он был отличным барабанщиком, и мне нравилась музыка Stones, они делали отличные записи, – признался в Instagram Брайан Уилсон из Beach Boys.

Группа The Rolling Stones (слева направо: Мик Джаггер, Кит Ричардс, Брайан Джонс, Билл Вайман и Чарли Уоттс), Лондон, 1963 год Чарли Уоттс

Чарли Уоттс — один из величайших барабанщиков всех времен. Его имя присутствует в списках наиболее выдающихся барабанщиков, которые составляют музыкальные издания. С 1963 года он выступал с группой The Rolling Stones.

Он родился 2 июня 1941 года в Лондоне в семье водителя грузовика и поначалу музыка мало его интересовала. Лишь в подростковом возрасте он увлекся джазом. С первыми музыкантами Уоттс впервые встретился в подвале лондонского клуба “Илинг” и, приняв приглашение Алексиса Корнера, стал ударником в группе Blues Incorporated, где вокалистом был Мик Джаггер. Позже Уоттс присоединился к Киту Ричардсу, Брайану Джонсу, Биллу Уайману и Иэну Стюарту, заменив ударника Тони Чэпмена в группе The Rolling Stones.

Уоттс принял участие в записи восьми альбомов группы, поднявшихся на вершину хит-парада, и в трех мировых турне, ставших самыми кассовыми событиями в музыкальном мире того времени. В 80-х обострилась наркотическая зависимость музыканта – из-за этого в 1978 году он потерял сознание во время студийной записи “Some Girls”. Чарли завязал с наркотиками лишь в 1986 году.

Еще четыре студийных альбома Уоттс записал с группой в период с 1989 по 2005, а также принял участие в очередном мировом турне. Работе не помешал даже рак горла, диагностированный в 2004 году. После длительного лечения болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в августе этого года Чарли Уоттс отказался участвовать в гастрольном туре The Rolling Stones, который ранее отложили из-за пандемии, из-за “плохого самочувствия”.

Чарли Уоттс