Пассажиры метро напали на родителей ребенка с аутизмом в Москве

Камеры наблюдения в вагоне метро на станции «Румянцево» в Москве засняли момент нападения пассажиров на родителей мальчика с аутизмом.

По данным Рен ТВ, парень в вагоне сел на 12-летнего ребенка с аутизмом, родители мальчика сделали ему замечание. После этого между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку.

Отмечается, что рядом с молодым человеком также находились две девушки, которые накинулись на мать ребенка. Как отмечается издание, одна из девушек сказала мальчику подвинуться. «Нам тут три места надо», – сказала она.

Правоохранительные органы проводят по факту инцидента проверку, по ее результатам будет дана правовая оценка.

«Произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сторон и принято процессуальное решение», – сообщили в МВД.

Ранее следователи СК по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки.