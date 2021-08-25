Ростех создал робота для тушения пожаров на промышленных объектах

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал роботизированный комплекс для тушения пожаров на промышленных объектах, в частности, на кораблях и буровых платформах, говорится в сообщении госкорпорации.

«Комплекс состоит из стационарного пожарного робота, телевизионной взрывозащищенной камеры и блока питания. Общий вес устройства – 18 кг. При обнаружении пламени комплекс передает координаты очага горения в систему управления, которая автоматически наводит на огонь лафетный ствол (водомет). При этом автоматически ведется журнал происшествий, а все видео с камеры сохраняются в архив», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Разработкой и производством комплексов занимается предприятие концерна «Вега» (головное предприятие «Росэлектроники») – завод «Энергия». Робот был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», рассказали в госкорпорации.

«Пожар на промышленном объекте всегда сопряжен с высоким уровнем риска. Для предотвращения техногенных аварий требуются максимально надежные и эффективные решения. Разработанный нами роботизированный пожарный комплекс позволяет в автоматизированном режиме обнаруживать, распознавать и реагировать на нештатную ситуацию на ранней стадии», – отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании «Росэлектроники») Сергей Сахненко.

В «Ростехе» добавили, что при интеграции в существующую систему безопасности пожарный комплекс может также выполнять охранные функции: он способен обнаруживать нарушителей и препятствовать их проникновению на объект с помощью струи воды.

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