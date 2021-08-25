Россиянам на Шри-Ланке изменили обвинение в незаконном сборе жуков

Против российских граждан на Шри-Ланке снизили количество пунктов обвинения: их судят за якобы незаконный сбор жуков, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Природоохранная полиция выступила с заявлением о послаблении обвинения в отношении россиян. В последней редакции обвинительного заключения число пунктов снижено с 277 до 102», – сообщил Мельников «Интерфаксу».

По его словам, обвинение пытается затянуть процесс, чтобы вынудить россиян признать вину, поскольку они находятся в этой стране без средств к существованию и возможности заработка.

По обновленному заявлению россиянам грозит по 20 лет тюрьмы либо по 2 млн рублей штрафа.

В 2020 году суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняли в том, что они собирали жуков для ученого Александра Игнатенко. При этом сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Позже их выпустили из местного СИЗО.

Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявляют, что собирали только уже мертвых насекомых, снимали их и выбрасывали. При этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.