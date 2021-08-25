 

Россиянам на Шри-Ланке изменили обвинение в незаконном сборе жуков

25.08.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Против российских граждан на Шри-Ланке снизили количество пунктов обвинения: их судят за якобы незаконный сбор жуков, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Природоохранная полиция выступила с заявлением о послаблении обвинения в отношении россиян. В последней редакции обвинительного заключения число пунктов снижено с 277 до 102», – сообщил Мельников «Интерфаксу».

По его словам, обвинение пытается затянуть процесс, чтобы вынудить россиян признать вину, поскольку они находятся в этой стране без средств к существованию и возможности заработка.

По обновленному заявлению россиянам грозит по 20 лет тюрьмы либо по 2 млн рублей штрафа.

В 2020 году суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняли в том, что они собирали жуков для ученого Александра Игнатенко. При этом сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Позже их выпустили из местного СИЗО.

Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявляют, что собирали только уже мертвых насекомых, снимали их и выбрасывали. При этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Спасательный студотряд МИРЭА отметил 20-летие

11.07 / Москва указала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии

22.02 / В Армении не исключили совместного с Россией производства оружия

18.07 / Межафганские переговоры решено продолжить на высоком уровне

03.03 / Боевикам “ДНР” разрешили стрелять по ВСУ, премьер Словакии “пообещал” России Закарпатье. Главное за день

10.02 / Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке

24.12 / Власти Петербурга заявили о достаточном числе свободных коек для пациентов с COVID

04.04 / В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при подрыве на мине военных Украины

02.11 / Египет захотел наладить совместное с Россией производство вакцины от коронавируса

23.09 / Канадские ученые создали «умные клетки» для лечения болезней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика