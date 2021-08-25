Компания Creative представила новая гарнитура для комфортного общения в шумных местах

В ближайшее время на российский рынок придет новая гарнитура от компании Creative. Модель устройства Chat USB, состоящая из микрофона и наушников, предназначена для конференцсвязи без необходимости всем участникам рассаживаться в тихих кабинетах.

Данная гарнитура обладает хорошей системой шумоподавления. Это значит, что участники конференции могут находиться в любом месте, в том числе и на городской улице.

Еще одна характерная особенность – это наличие быстрого выключателя на микрофоне. Кроме того, звук можно отключать и автоматически. Гарнитура подсоединяется к передающему гаджету при помощи кабеля с USB. Кстати, система шумоподавления SmartComms Kit работает с обеих сторон. В РФ такую гарнитуру можно будет приобрести за 3990 рублей.