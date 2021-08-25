 

“Табун мурах по телу пробежал”. Тина Кароль спела с Бочелли

25.08.2021, 12:08, Новости дня
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“В День Независимости Украины Тина Кароль спела в дуэте с Андреа Бочелли, исполнив легендарную песню Con Te Paritio”, – говорится в описании ролика.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Табун мурах по телу пробежал”, – заявила подписчица ninelnovobranets.

ВИДЕОВидео: ГАРИК ТАЛИСМАН TV / YouTube
Контекст:

Концерт итальянского тенора Андреа Бочелли “Голос моей души” состоялся в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева, рядом с Мариинским дворцом и Верховной Радой. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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