“Табун мурах по телу пробежал”. Тина Кароль спела с Бочелли
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“В День Независимости Украины Тина Кароль спела в дуэте с Андреа Бочелли, исполнив легендарную песню Con Te Paritio”, – говорится в описании ролика.
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“Табун мурах по телу пробежал”, – заявила подписчица ninelnovobranets.
ВИДЕОВидео: ГАРИК ТАЛИСМАН TV / YouTube
Контекст:
Концерт итальянского тенора Андреа Бочелли “Голос моей души” состоялся в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева, рядом с Мариинским дворцом и Верховной Радой. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
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