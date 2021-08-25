 

Зеленский посетит Кишинев на День независимости Молдовы

25.08.2021, 12:08, Новости дня
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Таккже Молдову посетят президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис.

“Трое глав государств вместе с президентом [Молдовы] Майей Санду примут участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания по случаю трех десятилетий независимости Республики Молдова. Впоследствии состоятся несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы”, – говорится в сообщении.

Контекст:

День независимости Молдовы отмечают 27 августа. 

В начале недели Санду посетила Украину. Она приняла участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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