 

“Такое платье – только с идеальной фигурой”. Звезда “Великолепного века” Узерли засветила формы в сильно облегающем платье

25.08.2021, 12:08, Новости дня
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Узерли выбрала сильно облегающую модель платья, подчеркнув формы.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Такое платье – только с идеальной фигурой”, – прокомментировала подписчица abkhaziatur.

“Бесподобна, как всегда”, – написала _trx.ksm_.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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