Политолог Скубченко назвал способ возвращения мира на Украине

Киевский политолог назвал способ, который поможет вернуть мир на Украине. Для этого необходимо учредить украинскую платформу, вместо Крымской. Соответствующее мнение эксперт опубликовал на своей странице в соцсети.

Государству, по словам Скубченко, нужно вернуть свою независимость, а также свободу слова граждан, демократию, возвратить права миллионам граждан, наладить отношения с соседями, после чего удастся вернуть мир. Для этого потребуется украинская платформа вместо крымской, а ее учреждение политолог предложил провести в день 30-летия государства, чтобы дата стала запоминающейся.

По данным издания «ПолитЭксперт», ранее Мария Захарова раскритиковала праздник в честь Дня независимости соседнего государства. По словам официального представителя российского МИДа, имеются четыре «фантастические» новости, полностью отрицающие самостоятельность Украины.