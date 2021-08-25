Политолог Скубченко назвал способ возвращения мира на Украине
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Киевский политолог назвал способ, который поможет вернуть мир на Украине. Для этого необходимо учредить украинскую платформу, вместо Крымской. Соответствующее мнение эксперт опубликовал на своей странице в соцсети.
Государству, по словам Скубченко, нужно вернуть свою независимость, а также свободу слова граждан, демократию, возвратить права миллионам граждан, наладить отношения с соседями, после чего удастся вернуть мир. Для этого потребуется украинская платформа вместо крымской, а ее учреждение политолог предложил провести в день 30-летия государства, чтобы дата стала запоминающейся.
По данным издания «ПолитЭксперт», ранее Мария Захарова раскритиковала праздник в честь Дня независимости соседнего государства. По словам официального представителя российского МИДа, имеются четыре «фантастические» новости, полностью отрицающие самостоятельность Украины.
Смотреть комментарии → Комментариев нет