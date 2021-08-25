Отследить статус заявки на участие в онлайн-голосовании позволит сервис на mos.ru

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25.08.2021, 11:58, Разное
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С помощью нового сервиса пользователи, которые подали заявление на участие в ДЭГ на mos.ru, могут проверить, есть ли они в списке электронных избирателей. Также появилась возможность проследить за ходом регистрации. Сервис показывает все изменения, происходящие с заявлениями – от их отправки до финальной проверки и одобрения.

Проверить статус заявления на ДЭГ просто. Для этого необходимо ввести его уникальный номер (есть в уведомлениях в личном кабинете
mos.ru или в электронных письмах). Например, так можно узнать, что данные пользователя проверила Центральная избирательная комиссия России, где информацию сопоставляют с федеральной базой.

Кстати, информация о регистрации на ДЭГ сохраняется в блокчейне. Это гарантирует их неизменность и прозрачность. Все данные записываются в систему в обезличенном виде.

Напомним, голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. Некоторые жители Москвы будут выбирать не только депутатов Государственной Думы, но и депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн могут только совершеннолетние граждане, которые имеют регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Как подать заявление на ДЭГ, ранее писали “Дни.ру”.



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