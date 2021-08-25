Мнение: Кто заработал на войне в Афганистане

5 главных выгодоприобретателей от войны в Афганистане, которые откусили больше прочих от тех 2 триллионов долларов, которые США влили в Афганистан.

Все 5 лучших федеральных подрядчиков – это военные подрядчики. Они съедают около пятой части всех федеральных контрактных долларов и около трети всех контрактных долларов Министерства обороны (МО) ежегодно. Следующие цифры относятся ко всем федеральным контрактам, но подавляющий объем государственного капитала, который эти фирмы получают по контрактам, поступает от Министерства обороны, а не от гражданских агентств.

“Цель состоит в том, чтобы использовать Афганистан для вымывания денег из налоговых баз США и Европы и возвращения их в руки транснациональной элиты безопасности. Цель – бесконечная война, а не успешная война”. (c) Джулиан Ассанж

https://stephensemler.substack.com/p/the-top-5-military-contractors-ate – цинк

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