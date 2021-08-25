Мнение: Не для тебя мама цветочек растила

В Израиле начался резкий подъем заболеваемости тем самым ковидом. Значения приближаются к пиковым данным двух предыдущих подъемов заболеваемости.

При этом Израиль – страна с одним из самых высоких процентов вакцинированных в мире. По сути, большая часть населения за исключением имеющих противопоказания и несовершеннолетних, уже прошла процедуру.

Вывод можно сделать абсолютно однозначный – стратегия, основу которой составляет ставка на вакцинацию, не работает. Она провалилась. Конечно, можно заявить, что вакцинироваться нужно каждые полгода – но если ты с первого раза не пробил головой бетонную стену, одного раза обычно достаточно, чтобы понять – нужно это делать как-то иначе. К примеру, обойти стену. Или перелезть.

И речь не только об Израиле. Речь обо всем мире. Ставка на вакцины не работает. Нужно это признавать и выстраивать новую стратегию, исходящую из наличия заболевания "как есть" и признания того факта, что оно теперь с нами надолго. Неприятно, но в конце концов, как-то ведь мы уживались с гриппом, хотя и он как заболевание был не подарок. Лозунг "Победим коронавирус" стоит забыть. Урезать леща, так сказать.

Но это, конечно, если идет речь о сугубо медицинском аспекте проблемы. Тонкость в том, что медицина и эта "эпидемия" – это две непересекающиеся вселенные. Задача – не лечить население, а решать под прикрытием борьбы с ковидом совершенно иные задачи. Ликвидацию прав и свобод граждан, к примеру. А вот эта задача выполняется очень даже эффективно. И потому нет никаких причин ожидать, что логика медицинская будет хоть как-то принята во внимание. Медицина и здоровье людей здесь вообще ни при чем. Не для тебя мама цветочек растила. "Эпидемия" – она про другое.

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