Простая мужская рубашка может стать красивым женским топом

Мужская рубашка – универсальный материал для самых различных переделок. Из рубашки легко можно сделать своими руками платья, блузы, сумки и прочие вещи, которые органично впишутся в гардероб любой модницы.

Если у вас есть летняя рубашка с короткими рукавами большого размера, то из нее можно сделать очаровательный стильный топ, яркой деталью которого станут банты, заменяющие привычные пуговицы. Такая обновка непременно произведет впечатление на окружающих и поможет создать эффектный и элегантный образ.

Что потребуется для работы?

Для того чтобы самостоятельно перешить летнюю мужскую рубашку в стильный женский топ с пышными бантами, понадобится следующее:

швейные принадлежности и машинка;портновский мелок или карандаш;линейка;гладильная доска и утюг.

Идея заключается в том, чтобы срезать с рубашки воротник, планки с пуговицами и пришить широкие ленты, которые можно будет завязывать бантами. Топ такого фасона универсален, его можно надевать так, чтобы банты находились спереди или же наоборот.

Этап первый: раскрой

Перед началом работы рубашку необходимо тщательно отутюжить, на вещи не должно быть складок и смятых участков.

Следующий шаг – удаление всего лишнего. С рубашки нужно очень аккуратно срезать воротник и удалить планки с пуговицами и петлями. Если на перешиваемом изделии имеются карманы, их следует очень аккуратно срезать.

Важный момент: воротник следует отрезать с отступом в сантиметр от шва. Это нужно для того, чтобы вырез топа стал шире, чем горловина рубашки.

Следующий шаг – обрезка нижней части рубашки. В представленном проекте вещь была переделана в укороченный топ, но, конечно же, изделие может иметь любую длину.

Из отрезанной части рубашки нужно выкроить широкие полосы – это детали лент, которые будут завязываться в банты. В представленном проекте из полос сшито шесть завязок для трех бантов.

В завершении раскроя следует аккуратно подравнять вырез воротника таким образом, чтобы передняя и задняя сторона совпадали.

Этап второй: пошив топа

Пошив изделия не занимает много времени и не требует особенных навыков в рукоделии. Сначала нужно занятья вырезом ворота. Ткань следует аккуратно подогнуть и зафиксировать, сметав или сколов портновскими булавками. Потом нужно прострочить шов на машинке.

Аналогичным образом нужно оформить края разреза и подол изделия. После этого нужно заняться пошивом завязок.

Сделать требуется следующее:

сложить полосы ткани пополам, лицевой стороной внутрь;зафиксировать материал портновскими булавками или сметать;прострочить на машинке;вывернуть ремешки на лицевую сторону и выгладить утюгом.

Работа почти что завершена, остается лишь пришить сделанные завязки к топу, после этого сделанную своими руками обновку можно носить.