Мнение: Заявление Серова Владислава Николаевича, автора и ведущего канала на Ютубе “УспехРашаТВ”
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Здравствуйте, дорогие друзья. На днях вышел мой ролик "Не считается!" про то, как наше дорогое население, наш так называемый "простой народ", заметьте, далеко не якобы "лучшие люди" – объективно постоянно лишь жалуется, как ему плохо. Икра красная мелкая, Путин не дорабатывает и так далее. Короче, живем хуже, чем в 90-х.
Ролик имел бешеный успех, как я и планировал. Даже, если честно, больше, чем я планировал. Потому что меня окончательно довели те, кто отрицает очевидную реальность. В связи с чем у меня есть что сказать, и есть, что сделать.
Товарищи, я пока не знаю, как это будет, но на следующих выборах, я буду пытаться продвигаться. Потому что нам надо что-то объективно решать с информационной политикой. Ибо – это кошмар.
Также, у меня запланированы ролики, один про якобы "застой" уже готов, а также будут про шизофрению нашего населения, которое видит успехи и тут же плачет, что обнищало, про то, как нам предлагают забыть про 90-е и про типа протестное голосование. Да, это повлияет на мой рейтинг, потому что от меня уже с воплями "отписались" вчера якобы куча людей – что не подтверждается, кстати, статистикой – канал опять растет. Но и Путин принимает непопулярные решения, да?
И тут такое дело. Люди, человеки, как кричал в фильме "Гараж" герой незабвенного Андрея Мягкова – вы одурели?
Мне пишут, что человеку нравились мои ролики про Успехи России, а теперь он от меня отписывается, потому что я ему вру, что он хорошо живет, а это – ложь.
Чувак, проснись, ты [слово обозначающее интересный процесс во сне после приема слабительного]! Вы можете себе представить, вернувшись в 90-е, что я рассказываю вам про урожаи, а вы, видя как в соседнем ларьке продают спирт "Роял" – мне верите? И я не могу.
А теперь ЛЮДЯМ нравится слушать про урожаи, новые дороги, армию, новостройки, промышленность и т.д. и тут же они мне рассказывают, что они обнищали! Еще и врет, что он 4 года назад картошку покупал по 4 рубля за кило, а теперь она 120 стоит. Как говорил герой Ролана Быкова в "Ширли-мырли" – "Кому вы парите мозги?".
Или в ролике четко оговаривается, что население ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ "Автоваз", потому что ему не нравится – хотя это люди, это работа, это продажи, это технологии, кстати – а мне опять "Почему мы не делаем, как Тойота"? Пишут люди из Владивостока, который стоит – хотя там уже не так торгуют праворульными авто, как 15 лет назад. Товарищи, почему вы в голову только кушаете? Когда у нас строят заводы – это рабочие места, это инвестиции, это налоги! Закрыть завод быстро нельзя, поэтому те, кто локализовал у нас производство, про которое вы вечно стонете – так просто не отыграет назад. И даже наоборот, мы уже продаем в Европу свою продукцию!
Но находятся те, кто будет с пеной у рта мне доказывать, что бизнес по продаже поддержанных авто из Японии это лучше – конечно, давайте кормить наших соседей, а не себя. И жужжать, что ничего не открывается!
Кстати, всегда есть что-то хуже! У меня была Тойота, шикарное авто, даже спорить не буду, сейчас на ней жена друга ездит, я честно продал сильно дешевле рынка, потому что люблю вещи, 10 лет были вместе, поэтому отдал в надежные руки. Но!
Вы среди себя разберитесь – вам производство или рассказывать, как все плохо? Новые машины они новые и их покупают и на них ездят – вы сами об этом мечтали в кино видели!
И много других производителей, иностранных, объективно хуже, чем японские авто. Кто-нибудь слышал, чтобы во Франции просили Рено закрыть?
Да, это будет большой текст, на основе него будет ролик и не один. Но кто-то должен вам это рассказать?
Я буду возможно первым политиком, а может и не буду, кто будет говорить ПРАВДУ про вас. Не гладить вас по головке, не врать в лицо, какие вы несчастные, а правду говорить – что вы слишком много кушать.
Уже сейчас мне противно не только от т.н. "народа", но и от некоторых моих коллег, которые рубят бабло на теме "как все плохо". И я их могу понять. Настолько быстро кончилась оппозиция, что они просто ничего больше не умеют! Они боролись с лучшими людьми, эта тема прошла, но славы и признания хочется, а в позитив они не умеют. Да и продается он сильно хуже.
А я не хочу так. Вы что, не понимаете, чем это заканчивается что ли?
Забыть про 90-е, как нас призывают? Давайте, и сразу их заново получим. Ведь правильно пишут – Ливия была страной-сказкой, в Сирии, кстати, тоже бегали с лозунгами "Хватит это терпеть!". Аграрная сверхдержава чем закончила за 30 лет независимости? В Белоруссии думают, что это они нас кормят. Два плюс два – это сложно сложить?
Также и пересмотр итогов Великой Отечественной. Пересмотрели уже в 90-е, я лично Резуном зачитывался. До сих пор икается. Тоже надо объяснять или намека хватит?
А вот это "протестное" голосование – лишь бы не за партию власти, чтобы "не расслаблялась"! А тебя может не кормить – чтобы тоже сильно не думал о себе много? Ты кто вообще? Ты кому хуже сделаешь? У нас в Думе дармоедов, которые потом олигархов аграрных во власть толкают итак вагон и тележка. Уже Ельцина нет, а они с ним начинали и там сидят, мандаты оптом продают – вы уверенны, что вы "Единой России" плохо сделаете, а не им хорошо? Мне надо перечислять этих персонажей или сами?
Зачем вы врете постоянно себе? Зачем вы мне рассказываете, что плохо живете – вас вернуть на 20 лет назад? Кстати, заметьте, за эти 20 лет – что поднялся уровень жизни в США, Германии, Японии, Франции, как вы любите? Да, Китай вырос – а ты готов работать, как в Китае? Во-первых, сначала за рис, а сейчас 6 дней в неделю по 12 часов? И если ты не в городе живешь, а в китайском селе – тебя ждут сюрпризы.
Меня вчера реально "бомбануло" от тех, кто мне рассказывал, что все плохо и он мне верил, а я не смею говорить про то, что хорошо живем! Ибо где-то дороги еще не такие, где-то пенсионеры, где-то что-то еще.
Да вам дворцы всем подарить, вы же будете стонать, что у соседа на 2 см длиннее. Помните этот анекдот, про мужика, которому господь пообещал сделать все в два раза больше, чем его другу по участку? Вот это вот "Боже, выколи мне глаз". Смешно? А в зеркале также смешно теперь?
Еще раз – я не буду вас жалеть, вы взрослые люди. Человек, который мне пишет, что ему было лучше в СССР, потому что он был там моложе – он какой? В шутку это я еще пойму, но он на полном серьезе рассказывает, что там квартиры раздавали. А другому моему зрителю, что написал про фильм "Гараж", как знаковое кино эпохи – он же пишет: "Ах, какие были актеры!". Это же высшая степень неадекватности. Но зато Путин тебе должен. .Как там Лавров говорил? Д. Б?
Вы настолько обленились, настолько распустились, что это уже вызывает просто … не хочу тут писать.
Вам нравятся ролики, как деградировали западные партнеры. Вам нравится слушать про проблемы наших независимых соседей. Вам продают ТОННЫ ненависти мои коллеги про наших лучших людей и это не только мои наблюдения, мне об этом вчера мой хороший новый знакомый рассказал, то есть мне – не показалось. И вы жрете это с лопаты, а мне пишите – что вру и все плохо. Вам не стыдно?
Хотите позитива – так ищите его тоже, даром что его вагон. Да, у нас есть проблемы, но они всегда будут. И чем вы старше, тем их будет больше – возраст никто не отменял. Но мне уже пишут, что дескать, в городах 100 000 населения все плохо! Алло, вы себя слышите? То есть, разговоры про другие населенные пункты уже не проходят? А дальше что? До мышей, как тоже в анекдоте?
Тот же Томск, в котором я живу, в этом году вообще строят! Плитка на тротуарах, новый асфальт, фонари, разбивают скверы, ставят лавочки. Но всегда найдется тот, кто будет мне доказывать, что в его подъезде кто-то нагадил и это Путин виноват.
В 2016 году я завел свой блог и начал рассказывать про Успехи России. До этого меня выпиливали на одной местной интернет-помойке, которая загнулась. Еще раньше я писал комментарии. Но за эти 2 года ведения канала на Ютубе – я просто вымотан. От этого "простого народа". Который просто с ума сходит уже.
Пробки на дорогах? Машины в кредит! Новые районы – квартиры в ипотеку! Огромные магазины еды? Пальмовое масло! Дали денег пенсионерам? Всего-то 10 000! Материнский капитал? Копейки! Прививка бесплатно? Опасно!
Алло, еще раз, проснитесь, вы что творите? Я когда получил свою серьезную ЗП в 2004 году на радио – я радовался как ребенок! А потом пошел и нашел еще 3 подработки. А мне пишут, что он электрик и мало получает, а поэтому виноваты все кругом! А учится не пробовал? Повышать квалификацию? Сменить профессию, если не нравится? Это твоя жизнь! И моя страна.
Если вы будете вестись на разводы тех, кто кормит вас с лопаты – вы потеряете все. Как потеряли в аграрной сверхдержаве, прыгая с кастрюлями на голове. Как в прошлом году чуть-чуть не потеряли в Белоруссии, но жизнь их ничему не учит. Как мечтают о той самой стабильности, которая вам надоела – в Сирии, Ливии, Ираке. Даже в США мечтают, новости смотрите? Это не кино, это их жизнь сегодня – деталей тут не будет, от греха подальше.
Вы должны быть достойны Путина. Да, вам не показывают по ТВ в режиме 24 на семь ПОЗИТИВ, но только потому что вам проще продать НЕГАТИВ. Ведь вы сюда приходите и гадите – хотя я стараюсь вам донести хорошие новости.
Так что, поздравляю, вы меня – довели. Я не Путин, у меня нет такого терпения. Но я хочу жить хорошо, я хочу воспитывать своего ребенка, кто не будет знать, как ужасно, когда в стране нет света, когда по ночам не горят фонари, нет заборов возле дороги, маленьких, и нет нормальных бордюров. Про малиновые пиджаки не будем.
Я не хочу, чтобы мой ребенок узнал, что такое "Сникерс" в виде деликатеса. Он уже не ценит бананы, а я свой попробовал в 14 лет первый раз. У него есть планшет, бабушка с дедушкой подарили, а я помню свой первый компьютер, не говоря про "Денди", который стоил огромных денег и был слабее, чем мой дешевый телефон за 12 000, купленный 3 года назад.
Вы – зажрались, давайте честно. Не все, у нас есть проблемы, но мерзавцы, которые пишут мне гадости про свою якобы плохую жизнь – это дно. Ленивое, не думающее, постоянно ищущее виноватых – дно.
И теперь я буду говорить не только про Успехи, но и про Проблемы. Только не те, которые вы любите обсуждать – а про вас. Про тех, кто не ценит, что имеет.
Теперь отписывайтесь.
Счастья вам. Наверное.
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Источник: Вместе победим!
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