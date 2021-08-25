Мнение: Заявление Серова Владислава Николаевича, автора и ведущего канала на Ютубе “УспехРашаТВ”



Здравствуйте, дорогие друзья. На днях вышел мой ролик "Не считается!" про то, как наше дорогое население, наш так называемый "простой народ", заметьте, далеко не якобы "лучшие люди" – объективно постоянно лишь жалуется, как ему плохо. Икра красная мелкая, Путин не дорабатывает и так далее. Короче, живем хуже, чем в 90-х.

Ролик имел бешеный успех, как я и планировал. Даже, если честно, больше, чем я планировал. Потому что меня окончательно довели те, кто отрицает очевидную реальность. В связи с чем у меня есть что сказать, и есть, что сделать.

Товарищи, я пока не знаю, как это будет, но на следующих выборах, я буду пытаться продвигаться. Потому что нам надо что-то объективно решать с информационной политикой. Ибо – это кошмар.

Также, у меня запланированы ролики, один про якобы "застой" уже готов, а также будут про шизофрению нашего населения, которое видит успехи и тут же плачет, что обнищало, про то, как нам предлагают забыть про 90-е и про типа протестное голосование. Да, это повлияет на мой рейтинг, потому что от меня уже с воплями "отписались" вчера якобы куча людей – что не подтверждается, кстати, статистикой – канал опять растет. Но и Путин принимает непопулярные решения, да?

И тут такое дело. Люди, человеки, как кричал в фильме "Гараж" герой незабвенного Андрея Мягкова – вы одурели?

Мне пишут, что человеку нравились мои ролики про Успехи России, а теперь он от меня отписывается, потому что я ему вру, что он хорошо живет, а это – ложь.

Чувак, проснись, ты [слово обозначающее интересный процесс во сне после приема слабительного]! Вы можете себе представить, вернувшись в 90-е, что я рассказываю вам про урожаи, а вы, видя как в соседнем ларьке продают спирт "Роял" – мне верите? И я не могу.

А теперь ЛЮДЯМ нравится слушать про урожаи, новые дороги, армию, новостройки, промышленность и т.д. и тут же они мне рассказывают, что они обнищали! Еще и врет, что он 4 года назад картошку покупал по 4 рубля за кило, а теперь она 120 стоит. Как говорил герой Ролана Быкова в "Ширли-мырли" – "Кому вы парите мозги?".

Или в ролике четко оговаривается, что население ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ "Автоваз", потому что ему не нравится – хотя это люди, это работа, это продажи, это технологии, кстати – а мне опять "Почему мы не делаем, как Тойота"? Пишут люди из Владивостока, который стоит – хотя там уже не так торгуют праворульными авто, как 15 лет назад. Товарищи, почему вы в голову только кушаете? Когда у нас строят заводы – это рабочие места, это инвестиции, это налоги! Закрыть завод быстро нельзя, поэтому те, кто локализовал у нас производство, про которое вы вечно стонете – так просто не отыграет назад. И даже наоборот, мы уже продаем в Европу свою продукцию!

Но находятся те, кто будет с пеной у рта мне доказывать, что бизнес по продаже поддержанных авто из Японии это лучше – конечно, давайте кормить наших соседей, а не себя. И жужжать, что ничего не открывается!

Кстати, всегда есть что-то хуже! У меня была Тойота, шикарное авто, даже спорить не буду, сейчас на ней жена друга ездит, я честно продал сильно дешевле рынка, потому что люблю вещи, 10 лет были вместе, поэтому отдал в надежные руки. Но!

Вы среди себя разберитесь – вам производство или рассказывать, как все плохо? Новые машины они новые и их покупают и на них ездят – вы сами об этом мечтали в кино видели!

И много других производителей, иностранных, объективно хуже, чем японские авто. Кто-нибудь слышал, чтобы во Франции просили Рено закрыть?

Да, это будет большой текст, на основе него будет ролик и не один. Но кто-то должен вам это рассказать?

Я буду возможно первым политиком, а может и не буду, кто будет говорить ПРАВДУ про вас. Не гладить вас по головке, не врать в лицо, какие вы несчастные, а правду говорить – что вы слишком много кушать.

Уже сейчас мне противно не только от т.н. "народа", но и от некоторых моих коллег, которые рубят бабло на теме "как все плохо". И я их могу понять. Настолько быстро кончилась оппозиция, что они просто ничего больше не умеют! Они боролись с лучшими людьми, эта тема прошла, но славы и признания хочется, а в позитив они не умеют. Да и продается он сильно хуже.

А я не хочу так. Вы что, не понимаете, чем это заканчивается что ли?

Забыть про 90-е, как нас призывают? Давайте, и сразу их заново получим. Ведь правильно пишут – Ливия была страной-сказкой, в Сирии, кстати, тоже бегали с лозунгами "Хватит это терпеть!". Аграрная сверхдержава чем закончила за 30 лет независимости? В Белоруссии думают, что это они нас кормят. Два плюс два – это сложно сложить?

Также и пересмотр итогов Великой Отечественной. Пересмотрели уже в 90-е, я лично Резуном зачитывался. До сих пор икается. Тоже надо объяснять или намека хватит?

А вот это "протестное" голосование – лишь бы не за партию власти, чтобы "не расслаблялась"! А тебя может не кормить – чтобы тоже сильно не думал о себе много? Ты кто вообще? Ты кому хуже сделаешь? У нас в Думе дармоедов, которые потом олигархов аграрных во власть толкают итак вагон и тележка. Уже Ельцина нет, а они с ним начинали и там сидят, мандаты оптом продают – вы уверенны, что вы "Единой России" плохо сделаете, а не им хорошо? Мне надо перечислять этих персонажей или сами?

Зачем вы врете постоянно себе? Зачем вы мне рассказываете, что плохо живете – вас вернуть на 20 лет назад? Кстати, заметьте, за эти 20 лет – что поднялся уровень жизни в США, Германии, Японии, Франции, как вы любите? Да, Китай вырос – а ты готов работать, как в Китае? Во-первых, сначала за рис, а сейчас 6 дней в неделю по 12 часов? И если ты не в городе живешь, а в китайском селе – тебя ждут сюрпризы.

Меня вчера реально "бомбануло" от тех, кто мне рассказывал, что все плохо и он мне верил, а я не смею говорить про то, что хорошо живем! Ибо где-то дороги еще не такие, где-то пенсионеры, где-то что-то еще.

Да вам дворцы всем подарить, вы же будете стонать, что у соседа на 2 см длиннее. Помните этот анекдот, про мужика, которому господь пообещал сделать все в два раза больше, чем его другу по участку? Вот это вот "Боже, выколи мне глаз". Смешно? А в зеркале также смешно теперь?

Еще раз – я не буду вас жалеть, вы взрослые люди. Человек, который мне пишет, что ему было лучше в СССР, потому что он был там моложе – он какой? В шутку это я еще пойму, но он на полном серьезе рассказывает, что там квартиры раздавали. А другому моему зрителю, что написал про фильм "Гараж", как знаковое кино эпохи – он же пишет: "Ах, какие были актеры!". Это же высшая степень неадекватности. Но зато Путин тебе должен. .Как там Лавров говорил? Д. Б?

Вы настолько обленились, настолько распустились, что это уже вызывает просто … не хочу тут писать.

Вам нравятся ролики, как деградировали западные партнеры. Вам нравится слушать про проблемы наших независимых соседей. Вам продают ТОННЫ ненависти мои коллеги про наших лучших людей и это не только мои наблюдения, мне об этом вчера мой хороший новый знакомый рассказал, то есть мне – не показалось. И вы жрете это с лопаты, а мне пишите – что вру и все плохо. Вам не стыдно?

Хотите позитива – так ищите его тоже, даром что его вагон. Да, у нас есть проблемы, но они всегда будут. И чем вы старше, тем их будет больше – возраст никто не отменял. Но мне уже пишут, что дескать, в городах 100 000 населения все плохо! Алло, вы себя слышите? То есть, разговоры про другие населенные пункты уже не проходят? А дальше что? До мышей, как тоже в анекдоте?

Тот же Томск, в котором я живу, в этом году вообще строят! Плитка на тротуарах, новый асфальт, фонари, разбивают скверы, ставят лавочки. Но всегда найдется тот, кто будет мне доказывать, что в его подъезде кто-то нагадил и это Путин виноват.

В 2016 году я завел свой блог и начал рассказывать про Успехи России. До этого меня выпиливали на одной местной интернет-помойке, которая загнулась. Еще раньше я писал комментарии. Но за эти 2 года ведения канала на Ютубе – я просто вымотан. От этого "простого народа". Который просто с ума сходит уже.

Пробки на дорогах? Машины в кредит! Новые районы – квартиры в ипотеку! Огромные магазины еды? Пальмовое масло! Дали денег пенсионерам? Всего-то 10 000! Материнский капитал? Копейки! Прививка бесплатно? Опасно!

Алло, еще раз, проснитесь, вы что творите? Я когда получил свою серьезную ЗП в 2004 году на радио – я радовался как ребенок! А потом пошел и нашел еще 3 подработки. А мне пишут, что он электрик и мало получает, а поэтому виноваты все кругом! А учится не пробовал? Повышать квалификацию? Сменить профессию, если не нравится? Это твоя жизнь! И моя страна.

Если вы будете вестись на разводы тех, кто кормит вас с лопаты – вы потеряете все. Как потеряли в аграрной сверхдержаве, прыгая с кастрюлями на голове. Как в прошлом году чуть-чуть не потеряли в Белоруссии, но жизнь их ничему не учит. Как мечтают о той самой стабильности, которая вам надоела – в Сирии, Ливии, Ираке. Даже в США мечтают, новости смотрите? Это не кино, это их жизнь сегодня – деталей тут не будет, от греха подальше.

Вы должны быть достойны Путина. Да, вам не показывают по ТВ в режиме 24 на семь ПОЗИТИВ, но только потому что вам проще продать НЕГАТИВ. Ведь вы сюда приходите и гадите – хотя я стараюсь вам донести хорошие новости.

Так что, поздравляю, вы меня – довели. Я не Путин, у меня нет такого терпения. Но я хочу жить хорошо, я хочу воспитывать своего ребенка, кто не будет знать, как ужасно, когда в стране нет света, когда по ночам не горят фонари, нет заборов возле дороги, маленьких, и нет нормальных бордюров. Про малиновые пиджаки не будем.

Я не хочу, чтобы мой ребенок узнал, что такое "Сникерс" в виде деликатеса. Он уже не ценит бананы, а я свой попробовал в 14 лет первый раз. У него есть планшет, бабушка с дедушкой подарили, а я помню свой первый компьютер, не говоря про "Денди", который стоил огромных денег и был слабее, чем мой дешевый телефон за 12 000, купленный 3 года назад.

Вы – зажрались, давайте честно. Не все, у нас есть проблемы, но мерзавцы, которые пишут мне гадости про свою якобы плохую жизнь – это дно. Ленивое, не думающее, постоянно ищущее виноватых – дно.

И теперь я буду говорить не только про Успехи, но и про Проблемы. Только не те, которые вы любите обсуждать – а про вас. Про тех, кто не ценит, что имеет.

Теперь отписывайтесь.

Счастья вам. Наверное.

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