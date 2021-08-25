 

“Да, да и да”: Тина Кунаки и Венсан Кассель поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

25.08.2021, 11:24, Разное
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Вчера исполнилось три года, как французский актер Венсан Кассель связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки, которая младше его на 30 лет. Поначалу в их любовь верили не все, но после свадьбы сомнений не осталось даже у самых больших скептиков. И хотя сейчас их разделяет работа (пока Венсан находится в Шотландии на съемках, Тина отдыхает с подругами на Ибице), она не помешала им отпраздновать годовщину на расстоянии и поздравить с ней друг друга в Instagram. Год назад супруги обнародовали ранее не опубликованные снимки со свадьбы, а сейчас они поделились с подписчиками нежными кадрами их объятий – на пляже, на вечеринке, в море и просто на улице.

Мое любимое место – твои объятия. С годовщиной. Буду любить тебя вечно, – подписала подборку кадров Тина.

#ДаДаиДа, – коротко написал Венсан под портретом с любимой, как бы подтверждая свои слова, сказанные у алтаря.

О романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года – тогда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью – правда, избегая лишних подробностей:

Это был волшебный момент – мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг.

По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан – известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве – сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана – Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь. Амазони супруги стараются скрывать от чужих глаз – лишь когда ей было 10 месяцев, малышка попала в объективы папарацци. Сейчас девочке два с лишним года, и никто не знает, как она выглядит. 

Венсан Кассель развелся с Моникой Беллуччи в 2013 году. У бывших супругов, которые прожили вместе 14 лет, остались общие дети – дочери Дева и Леони. Дева, кстати, которой сейчас 16 лет, уже пошла по стопам матери и постоянно снимается в фотосессиях, в том числе для обложек глянцевых журналов первой величины.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.



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