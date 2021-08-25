Мадонна опубликовала неизвестные фото приемных дочерей по особенному поводу

В семье многодетной певицы Мадонны снова праздник – свой день рождения празднуют младшие дети артистки – близняшки Стелла и Эстер. Девочкам исполнилось 9 лет. Знаменитая мама нежно поздравила приемных дочерей в Instagram, отметив, что девочки “совершенно прекрасны”, и опубликовала фото именинниц разных лет из семейного архива.

С днем рождения, Стелла и Эстер! Две прекрасные души, которые не приносят ничего, кроме радости, каждому, кого встречают на своем пути. Безмерно благодарна за то, что вы обе есть в моей жизни, – подписала серию снимков Мадонна.

Стелла и Эстер – младшие из детей Луизы Чикконе (настоящее имя Мадонны). Певица официально удочерила девочек зимой 2017 года, когда им было четыре с половиной года. Мадонна забрала близнецов из детского дома Home of Hope в Малави. Тогда на родине у них остались бабушки, которые какое-то время ухаживали за внучками после смерти их родной матери, но, не сумев обеспечить детей всем необходимым, вынуждены были отдать их в приют.

Помимо Стеллы и Эстер у Мадонны еще двое приемных детей также родом из Малави – 15-летние сын Дэвид и дочь Мерси, а также родные – 24-летняя Лурдес и 21-летний Рокко. С того момента, как вместе со своими тогдашним мужем Гаем Ричи в 2006 году усыновила Дэвида Банду, Мэдж помогает этой африканской стране. Она создала организацию Raising Malawi (“Взращивая Малави”), специализирующуюся на гуманитарных проектах, благодаря которой здесь появились новые школы, больницы и первый в стране центр детской хирургии и интенсивной терапии, названный в честь дочери певицы Мерси Джеймс. В этом году Мадонна вместе со своими приемными детьми встретила Новый год на их родине. К слову, после усыновления Дэвид, Марси, Стелла и Эстер впервые побывали в стране, где родились. Мадонна с детьми в день своего рождения, 2021 год

Мадонна души не чает в своих детях, берет их во все поездки. Например, недавно Мадонна путешествовала по Италии, где отпраздновала свой 63-летний день рождения. Рядом с ней были друзья, бойфренд 27-летний Ахламалик Уильямс и, конечно, все шестеро детей. Певица делилась фото и видео-отчетами из поездки. В одном из роликов, в котором вся компания едет в поезде, приемный сын певицы – 15-летний Дэвид Банда – целует своего друга. И хотя заявлений певица или ее сын не делали, но этот фрагмент все расценили как каминг-аут.

Мадонна с отцом и детьми