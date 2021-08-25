 

В РФ выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

25.08.2021, 11:22, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 19 536 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1402, Санкт-Петербурге – 1385, Московской области – 776.

Всего в стране выявили 6 804 910 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 073 157 человек, из них 19 654 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 809 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 178 423 человек.

Накануне, 24 августа, в России выявили 18 833 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 703.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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