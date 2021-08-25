 

В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России

25.08.2021, 11:22, Новости дня
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«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России.

«Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране.

«Те, кто находятся у рычагов власти на Украине и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – отметил сенатор.

Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве.  

С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД  Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.

В то время, когда РФ готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию РФ на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон.  Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов.



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