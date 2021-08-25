“Это просто радость”. Ярославский рассказал, как приготовить оригинальный постный майонез
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ингредиенты: 350 г шелковистого тофу, 130 г нежного оливкового масла, 12 г лимонного сока, соль по вкусу, 10 г эстрагона, 25 г петрушки, 20 г чеснока конфи.
Все продукты нужно хорошо взбить блендером.
Вместо петрушки можно взять пасту из ее зелени, а вместо эстрагона – только петрушку или только укроп. Как альтернативу можно использовать пасту карри, специи к том ям или кунжутную пасту. Также при желании можно добавить в майонез вяленые томаты.
“Каждый раз у вас будет новый вкус!” – отметил Ярославский.
Постный майонез можно использовать как соус или как заправку для салатов или овощей.
“Для меня это просто радость! Очень вкусно с постным оливье. Всем приятного аппетита! Пробуйте и пишите свои впечатления!” – написал шеф-повар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет