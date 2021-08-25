 

“Это просто радость”. Ярославский рассказал, как приготовить оригинальный постный майонез

25.08.2021, 11:14, Новости дня
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Ингредиенты: 350 г шелковистого тофу, 130 г нежного оливкового масла, 12 г лимонного сока, соль по вкусу, 10 г эстрагона, 25 г петрушки, 20 г чеснока конфи.

Все продукты нужно хорошо взбить блендером.

Вместо петрушки можно взять пасту из ее зелени, а вместо эстрагона – только петрушку или только укроп. Как альтернативу можно использовать пасту карри, специи к том ям или кунжутную пасту. Также при желании можно добавить в майонез вяленые томаты.

“Каждый раз у вас будет новый вкус!” – отметил Ярославский.

Постный майонез можно использовать как соус или как заправку для салатов или овощей.

“Для меня это просто радость! Очень вкусно с постным оливье. Всем приятного аппетита! Пробуйте и пишите свои впечатления!” – написал шеф-повар.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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