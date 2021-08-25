Обязанности мэра Кривого Рога будет исполнять Вилкул, его выбрали секретарем горсовета

Вилкула избрали тайным голосованием, в котором не приняли участия депутаты от партии “Сила людей”. Представитель “Слуги народа” вышли из зала после отказа секретаря Криворожского горсовета Александра Котляра от должности.

По информации журналистов, участие в тайном голосовании принимали “Блок Вилкула. Украинская перспектива” и “Оппозиционная платформа – за жизнь”. За Вилкула проголосовали 32 депутата, всего в голосовании приняли участие 33 человека.

Контекст:

15 августа стало известно о смерти 48-летнего городского головы Кривого Рога Константина Павлова. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником тогдашнего мэра Вилкула.

Осенью 2020 года во время предвыборной кампании Вилкул три раза за полтора месяца обращался за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

—