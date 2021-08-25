Журналисты узнали подробности о девочке, которая приняла участие в перфомансе ко Дню Независимости Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Военный, которому она подарила цветы, – Владимир Федченко.
В 2019 году Есения участвовала в шоу “Голос. Дети–5” в команде украинской певицы Джамалы. Отец девочки Евгений Селезнев – барабанщик оркестра проекта. Селезнева покинула “Голос. Дети” на этапе вокальных боев, уточнило “КП в Украине”.
Киевлянка Елена Селезнева после парада написала в Facebook, что счастлива “быть мамой этой девочки”.
https://www.facebook.com/hselezneva/posts/5871865752888428
Контекст:
24 августа Украина отмеитила 30-ю годовщину независимости. В Киеве состоялся военный парад. Президент Украины Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса “День народження країни” в момент, когда девочка подбежала к военнослужащему и подарила ему букет цветов.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет