Журналисты узнали подробности о девочке, которая приняла участие в перфомансе ко Дню Независимости Украины

Военный, которому она подарила цветы, – Владимир Федченко.

В 2019 году Есения участвовала в шоу “Голос. Дети–5” в команде украинской певицы Джамалы. Отец девочки Евгений Селезнев – барабанщик оркестра проекта. Селезнева покинула “Голос. Дети” на этапе вокальных боев, уточнило “КП в Украине”.

Киевлянка Елена Селезнева после парада написала в Facebook, что счастлива “быть мамой этой девочки”.

https://www.facebook.com/hselezneva/posts/5871865752888428

Контекст:

24 августа Украина отмеитила 30-ю годовщину независимости. В Киеве состоялся военный парад. Президент Украины Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса “День народження країни” в момент, когда девочка подбежала к военнослужащему и подарила ему букет цветов.

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