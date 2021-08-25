 

Четыре привычки перед сном могут спровоцировать бессонницу

25.08.2021, 11:10, Разное
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Эксперты назвали четыре часто встречающиеся привычки, которые могут вызвать бессонницу. Отказ от них поможет улучшить процессы восстановления организма и лучше высыпаться.
Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с бессонницей, причинами которой бывают самые разные факторы. Однако в ряде случаев сам человек может быть виновником такого состояния. Эксперты по здоровому образу жизни уверены, что для улучшения сна следует просто отказаться от распространенных привычек. В первую очередь, не стоит заниматься спортом непосредственно перед сном. Необходимо обязательно сделать перерыв после физических нагрузок, чтобы успокоить организм и подготовить его для ночного отдыха.

Всем известно, что есть на ночь – не лучший вариант, однако контролировать необходимо не только время последнего приема пищи. Обильное количество специй и приправ на ужин, острая еда усиливает кровообращение, из-за чего затрудняется засыпание. Также не стоит перед сном пить алкоголь, спиртные напитки усложняют переход в глубокую фазу сна. Именно этот период дает организму и мозгу возможность максимально восстановиться.

Сложно будет уснуть и полноценно выспаться и после просмотра перед сном телевизора, а также пользования смартфоном или планшетом. Голубое свечение, излучаемое экранами такого рода устройств, приводит к тому, что мозг воспринимает ночное время, как дневное. Из-за этого в нем вырабатывается меньше мелатонина. Именно это вещество, называемое гормоном сна, отвечает за ночной отдых и восстановление.

Источник: ufacitynews.ru



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