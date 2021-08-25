Путин внес предложения в народную программу “Единой России”

Программа “Единой России” – по-настоящему народная, ведь ее соавторами стали жители страны, отметил Путин в ходе второго этапа съезда “ЕР” 24 августа.

Президент предложил распространить меры поддержки военнослужащих (выплата в размере 15 тысяч рублей) на более широкий круг получателей – курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. “Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах”, – сказал он.

Будущим депутатам-единороссам глава государства поручил заложить в бюджет индексацию заработной платы военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции на следующие два года.

Также Путин призвал законодательно защитить социальные выплаты от списания за долги. Недопустимо налагать взыскание на выплаты на детей, поддержку семей, на помощь людям в трудной жизненной ситуации, подчеркнул президент.

По его словам, принять такую меру нужно задним числом. “Средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть”, – пояснил глава государства.

Путин поддержал предложение “Единой России” о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников, чье жилье признано аварийным на 1 января 2021 года.

Площадь такого жилья в России – свыше 11 миллионов квадратных метров, уточнил президент. Он пообещал выделить из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на расселение аварийных домов.

Еще одним серьезным вызовом глава государства назвал лесные пожары. На борьбу со стихией дополнительно выделят 24 миллиарда рублей.

Путин призвал правительство детально проработать вопрос. “Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения”, – сказал президент.

Для развития страны нужно запускать масштабные проекты, использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты, отметил глава государства. Он указал на необходимость дальнейшей реализации программ развития Дальнего Востока и Арктики, строительства новых дорог, обновления авиапарка, в том числе санитарной авиации.

Затронул президент и тему развития села. “Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию”, – обратился Путин к участникам съезда.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В пятерку лидеров федерального списка “Единой России” входят министр обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.