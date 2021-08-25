Такие пельмени и есть жалко – только и хочется, что любоваться: впечатляем семью ажурной лепкой (фото)

Огромное количество людей просто обожают пельмени. Это вкуснейшее блюдо вызывает у них только восхищение и заставляет их рот наполняться слюнками уже от одного только названия. А уж если они и выглядеть будут красиво, то пельмени можно будет спокойно в центр праздничного стола выставлять. Тем более, что лепить их совсем не сложно.

Подробное описание процесса лепки

Чтобы сделать вкусные пельмени, нужно сначала приготовить фарш и тесто по вашему любимому рецепту. Это роли никакой не играет, и важно лишь, чтобы ингредиенты вам нравились. Затем по традиции нужно раскатать тесто и нарезать его на круги, в центр которых следует положить ложечку фарша.

И только потом начинается самое интересное! Сначала нужно будет в блюдечко или крышечку от банки налить водичку и смочить в нее кончики пальчиков правой руки.

После этого пальчиком нужно провести по краям кружка теста, чтобы смочить его и сделать более податливым.

Затем следует сложить кружок пополам и защепить его края привычным способом. И тут же пальчиками поочередно заворачиваем край пельменя внутрь на один миллиметр.

Когда весь край полуфабриката будет завернут, нужно будет взяться пальчиками за оба его конца. И в финале останется лишь соединить их вместе. Вот и все, очаровательный пельмень в обрамлении веночка будет готов.

Теперь пельмени можно или в морозильник прятать, или сразу в кастрюлю бросать и готовить на радость всей семьи!