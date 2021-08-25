Канье Уэст решил сменить имя: “Зовите меня Йе”

Канье Уэст обратился в верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением – музыкант решил официально сменить имя и для этого ему нужна лишь подпись местного судьи. Об намерении рэпера сообщают иностранные СМИ со ссылкой на официальные источники. В обращении музыканта сказано, что поменять данное при рождении имя Канье Омари Уэст на короткое Йе хочет “по личным причинам”.

Ye – это часть имени Kanye и давнее прозвище рэпера, а также название его восьмого альбома, который вышел в 2018 году. Уже тогда Уэст говорил, что хотел бы сменить свое имя на короткий вариант. Теперь свои намерения он выразил документально.

Канье Уэст

Психологи считают, что если человек, который готов официально поменять имя, стремиться таким радикальным образом изменить судьбу и перечеркнуть прошлое. Канье Уэст сейчас переживает непростой период. Во-первых, он разводится с женой Ким Кардашьян. О намерении расстаться пара объявила зимой этого года. Во-вторых, Мистер Уэст, как называл себя Канье прежде, сейчас пытается восстановить свой дом в Чикаго и вовсю готовит к выходу новый альбом, релиз которого он анонсировал еще в прошлом году.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Помимо прочего, Йе совсем недавно был замечен в компании супермодели Ирины Шейк. Правда, уже в эти выходные ряд западных СМИ со ссылкой на близкое окружение пары сообщил, что роман закончился. Причиной расставания спустя неполных три месяца друзья Канье и знакомые Ирины называют работу. Музыкант сейчас активно готовит к выпуску очередной альбом и ему просто не до отношений.

На фоне этой новости появилась информация о том, что в минувшие выходные Канье встретился с женой Ким Кардашьян в одном из ресторанов Малибу. Супруги, которые сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса, были замечены вечером, вдвоем, без детей. СМИ сделали вывод – это было свидание. Комментировать произошедшее супруги не стали.

Канье с детьми