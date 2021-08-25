 

В Киеве перевернулся автобус сообщением Кишинев – Москва

25.08.2021, 10:28, Новости дня
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Автобус, следовавший из Кишинева в Москву, перевернулся минувшей ночью в Киеве, пострадали 18 человек, сообщило местное издание.

Издание сообщает, что ДТП произошло на спуске с улицы Телиги. Водитель автобуса Setra не справился с управлением и въехал в бордюр, из-за чего машина перевернулась на бок, передает «Киев. Оперативный».

«Всего за помощью врачей обратились 18 человек, восемь из них госпитализировали», – говорится в сообщении.

На фотографиях с места происшествия видно, что инцидент произошел в непосредственной близости от автозаправочной станции. Автобус имеет регистрационный номер Молдавии.

Ранее в Балахнинском районе Нижегородской области маршрутный автобус врезался в опору водопровода, девять человек получили травмы.



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