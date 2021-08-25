Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что самые сложные переговоры за годы его президентства были с российским лидером Владимиром Путиным.

«С Россией. С Путиным… Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу», – сказал Кучма в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – сообщил он.

Также экс-президент заявил, если бы Украина не перешла к «сопротивлению» в Донбассе, то могла бы прекратить существование как государство.

«Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия», – добавил он.

Ранее Кучма заявил, что Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию.