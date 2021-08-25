Зеленский не выполнил обещания, озвученные на Дне Независимости в 2020 году – КИУ

Заявления президента касались соблюдения режима тишины на Донбассе, борьбы с эпидемией коронавируса, возвращения оккупированных территорий Украины, а также наказания лиц, подозреваемых в государственной измене.

“Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал Зеленский в 2020 году, не были реализованы. В частности, в течение года власти не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чем акцентировал президент во время своего выступления, а также фактически было провалено начало кампании по вакцинации от коронавируса, несмотря на заявления президента о полной готовности к ней. Также Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл “аттракционом для киевлян”, – сказал глава КИУ Алексей Кошель.

Анализ заявлений Зеленского в День Независимости-2020:

1. “Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли новость, что мы договорились о тишине. Они ответили: “Мы слышим не новость. Мы слышим тишину”. И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном – пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы – годами”.

Не выполнено. В 2021 году перемирие было сорвано. В феврале зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что стало самым высоким показателем с начала перемирия. За год действия режима тишины в зоне ООС погибло 45 украинских военных, 163 получили ранения.

2. “Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. И мы делаем все, чтобы наступил день, чтобы они вернулись”.

Не выполнено. В течение 2020 года власти не удалось достичь прогресса в вопросе возвращения оккупированных территорий. Среди позитивных моментов в КИУ отметили проведение саммита Крымской платформы, в которой приняли участие 46 стран мира.

3. “Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму”.

Не выполнено. Обещание о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в действиях, имеющих признаки государственной измены, не было реализовано.

4. “А наша военная техника сегодня на востоке. И я уверен, так и должно быть. Танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории”.

Не выполнено. 24 августа 2021 года в Киеве состоялся военный парад по случаю 30-летия независимости Украины.

5. “Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории”.

Не выполнено. Украина фактически провалила кампанию с начала вакцинации против коронавируса. Несмотря на озвученные договоренности, долгое время поставки вакцин в Украину не осуществлялись, что привело к самым низким темпам вакцинации в Европе.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5951158781592495

Контекст:

Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию “Квартал 95”, которая занималась производством развлекательного контента.

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