 

Президент Эстонии: Украине понадобиться, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС

25.08.2021, 10:20, Новости дня
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По словам Кальюлайд, она бы хотела, чтобы ЕС был “смелее” в вопросе расширения.

“Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции. Лично я – сторонник просто расширения, но это отнимет много времени. Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств [Украина, Грузия и Молдова] не отвечает критериям членства. Вам понадобится, возможно, 20 лет работы, пока вы достигнете этой готовности. Возможно, нужен промежуточный этап, который поможет Украине, Молдове или Грузии. В конце концов, ваши экономики и без того уже интегрируются с экономикой ЕС”, – сказала она.

Президент Эстонии отметила, что все три страны имеют проблемы с судебной системой.

“Вы не подходите под требования для членства в ЕС. Мы готовы помогать с этими изменениями, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа”, – сказала она.

ВИДЕОВидео: Європейська правда / YouTube

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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