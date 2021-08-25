 

Ученые обнаружили под землей необычные структуры в 100 раз выше Эвереста

25.08.2021, 10:16, Разное
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Американские исследователи обнаружили две необычные структуры глубоко под поверхностью земли. Они похожи на континенты, хотя и находятся в недрах планеты, а их высота в 100 раз выше Эвереста.
Данные загадочные формирования находятся на глубине около 3 000 метров, а их состав отличается от того, которым они окружены. Исследователь Эдуард Гарнеро отметил, что исследователи пока не могут ответить на вопрос о происхождении структур, поэтому необходимо тщательное их изучение.

По форме они напоминают луковицу. Специалисты надеются, что после изучения смогут лучше понять процессы тектоники плит и установить причины регулярных вулканических извержений. Выяснилось, что одна из гигантских структур находится под Тихим океаном, другая расположена частично под Африкой, а также под дном Атлантического океана. Также они нагреты до более высокой температуры, чем иные мантийные породы. Еще у них обнаружены различия по химическому составу. В настоящий момент это все известные данные об обнаруженной находке.

Источник: charter97.org



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