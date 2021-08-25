 

«Дельта»-штамм заразнее первоначального варианта SARS-CoV-2 на 60%

25.08.2021, 10:16, Разное
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«Дельта»-штамм коронавируса заразнее первоначального варианта SARS-CoV-2 на 60%. Об этом рассказали исследователи Школы общественного здравоохранения имени Почтальона при Колумбийском университете.
Если сравнивать «дельта»- и альфа»-варианты, то первый на 10-20% заразнее второго, который может обходить защиту иммунной системы человека половины тех, кто переболел первоначальным вариантом вируса.

Ученые Ван Ян, который возглавлял данное исследование, отметил, что несмотря на это, вакцины успешно защищают людей от развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Также стоит охватить вакцинацией все слои населения, не лишним будут соблюдения защитных мер по предотвращению распространения патогена.

Источник: ufatime.ru



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