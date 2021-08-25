 

Сельская церковь, собравшая рекордно низкое количество пожертвований, сгорела от тройного попадания молнии

25.08.2021, 9:51, Разное
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Из-за мощной грозы жители села Терпилово и прилегающих к нему деревень Большой и Малой Попущенки Вологодской области остались без места справления религиозных нужд – насколько одновременных ударов молний почти до основания уничтожили старинную церковь XVI века.

Местные жители видят в произошедшем божий умысел: церковь испытывала большие проблемы с местным руководством РПЦ. Из-за коронавируса доходы прихожан сильно снизились и потому приказ архиерея собрать деньги на обновление автопарка священнослужителя не был выполнен. После этого церковь была сожжена вследствие трехкратного попадания молнии.

Помимо культового сооружения, сгорели также баня и личные «Жигули» настоятеля церкви дьякона Захария, который не участвовал в тушении пожара. Ещё после закрытия прошлого финансового квартала святой отец упал с лестницы и стал плохо ходить.

Представители РПЦ заявили, что согласны с «карой небесной» и будут настаивать на отсутствии следствия. 

«Как гласит народная мудрость: если в селе живут неправедно – Господь прибирает церковь к себе на небо. Пусть теперь в неё ходят праведники на небе, а не эти жлобы», – прокомментировал ситуацию протоиерей Никанор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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