 

Беспилотный аппарат циклолет показали на форуме «Технопром»

25.08.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые Института теплофизики СО РАН имени С.С. Кутателадзе представили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на выставке международного форума «Технопром» прототип циклолета – беспилотного летательного аппарата, который способен взлетать и садиться на наклонные поверхности.

«Это циклолет, летающий дрон, который мы сделали под эгидой Фонда перспективных исследований. Сейчас это 60-килограммовый аппарат. Через четыре года полетит двухтонный с человеком на борту. Он реально летает», – рассказал директор Института теплофизики СО РАН, академик Дмитрий Маркович и показал кадры реальных испытаний.

Ученый отметил, что циклолет может быть задействован как для специальных целей обороны и безопасности, так и для гражданского использования, в том числе в городской инфраструктуре, передает ТАСС.

«В отличие от вертолета он не обладает открытыми лопастями, может подходить близко к домам, а это и МЧС, и скорая помощь, городское такси. За два года мы сделали первый дрон. Сейчас мы завершили этот проект, прошли испытания, подтвержден его принцип. Следующая задача через четыре года – двухтонный аппарат», – сказал академик.

Преимуществами аппарата, по его словам, являются малые габариты, низкий уровень шума, возможность посадки на неподготовленные негоризонтальные площадки и даже «причаливание» к вертикальным поверхностям. По бокам аппарата расположены пропеллеры, напоминающие гребные колеса старинных пароходов.

Прототип аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума «Армия-2020».

Напомним, в июле 2020 года в РФ испытали беспилотный циклолет вертикального взлета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / WSJ – клуб «Кливленд Индианс» собирается отказаться от «расово нетактичного» названия

17.10 / Арахамия о расколе монобольшинства: К сожалению, Коломойский тут не ньюсмейкер

22.10 / Польский профессор – коронавирус окончательно поставил крест на либеральной модели мира

03.12 / Великобритания первой на Западе лицензировала вакцину от коронавируса

09.12 / TVP Info – польский суд наказал продавцов рыбы за негуманное обращение с карпом

12.11 / Деньги есть, технологий нет – Bloomberg рассказал о планах США потеснить Россию и Китай в атомной энергетике

20.07 / Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

06.08 / В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

27.06 / Линейка Redmi Note 9 пополнится более мощным смартфоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика