Беспилотный аппарат циклолет показали на форуме «Технопром»

Ученые Института теплофизики СО РАН имени С.С. Кутателадзе представили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на выставке международного форума «Технопром» прототип циклолета – беспилотного летательного аппарата, который способен взлетать и садиться на наклонные поверхности.

«Это циклолет, летающий дрон, который мы сделали под эгидой Фонда перспективных исследований. Сейчас это 60-килограммовый аппарат. Через четыре года полетит двухтонный с человеком на борту. Он реально летает», – рассказал директор Института теплофизики СО РАН, академик Дмитрий Маркович и показал кадры реальных испытаний.

Ученый отметил, что циклолет может быть задействован как для специальных целей обороны и безопасности, так и для гражданского использования, в том числе в городской инфраструктуре, передает ТАСС.

«В отличие от вертолета он не обладает открытыми лопастями, может подходить близко к домам, а это и МЧС, и скорая помощь, городское такси. За два года мы сделали первый дрон. Сейчас мы завершили этот проект, прошли испытания, подтвержден его принцип. Следующая задача через четыре года – двухтонный аппарат», – сказал академик.

Преимуществами аппарата, по его словам, являются малые габариты, низкий уровень шума, возможность посадки на неподготовленные негоризонтальные площадки и даже «причаливание» к вертикальным поверхностям. По бокам аппарата расположены пропеллеры, напоминающие гребные колеса старинных пароходов.

Прототип аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума «Армия-2020».

Напомним, в июле 2020 года в РФ испытали беспилотный циклолет вертикального взлета.