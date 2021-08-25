Индонезия одобрила «Спутник V» для экстренного применения
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Индонезия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – сообщается на сайте РФПИ.
Отмечается, что это 70-е государство, в котором одобрено применение препарата. Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек.
«Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата «Спутник V» в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире… Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По данным агентства по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии, вакцина будет использоваться для иммунизации лиц старше 18 лет, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии.
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