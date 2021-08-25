Индонезия одобрила «Спутник V» для экстренного применения

Индонезия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – сообщается на сайте РФПИ.

Отмечается, что это 70-е государство, в котором одобрено применение препарата. Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек.

«Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата «Спутник V» в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире… Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По данным агентства по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии, вакцина будет использоваться для иммунизации лиц старше 18 лет, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии.