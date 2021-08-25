 

Главный педиатр Москвы рассказал об ошибках родителей дошкольников

25.08.2021, 9:34, Новости дня
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Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о самых частых ошибках родителей дошкольников, посещающих детский сад: взрослые не формируют у ребенка заранее интерес к детсаду, не обеспечивают ему четкий режим дня, не приучают к простой пище, а также пытаются сразу оставлять в детском учреждении на весь день.

«Наиболее частые ошибки, которые совершают родители дошкольников перед походом в детский сад, это отсутствие положительного настроя у родителей и заранее созданного интереса у ребенка, а также отсутствие режима дня и нерегулярное посещение детсада без причины. Если вы приводите ребенка каждый раз в разное время или в то время, когда начинаются занятия, это может не только помешать воспитателю и всей группе, но и не позволит вашему малышу быстро влиться в игру или образовательный процесс», – передает РИА «Новости» слова Османова.

Он отметил, что среди ошибок родителей можно назвать неправильное питание их детей, когда ребенок не приучен к простой пище, стандартной для детских учреждений, неудобная одежда, которую трудно надеть или снять самостоятельно, одежда не по сезону, промокаемая обувь.

«Среди ошибок я бы также выделил отсутствие постепенности, попытка слишком быстро начать оставлять ребенка в саду на полный день. Или, наоборот, затягивание процесса более длительного пребывания в саду», – добавил эксперт.

Ранее психолог дала совет родителям первоклассников, как подготовить детей к школе.



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