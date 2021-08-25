 

В Украине за сутки подтвердили 727 случаев COVID-19

25.08.2021, 9:26, Новости дня
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Среди заболевших – 46 детей и 10 медиков.

Умерло за сутки 20 человек, выздоровело 382 пациента, госпитализированы 682 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 276 590 случаев COVID-19, умер 53 521 человек, выздоровело 2 202 160 пациентов. 

За сутки в Украине сделали 26 204 тестирования на коронавирус, из которых 12 855 – методом ПЦР, 2110 – методом ИФА, а также 11 239 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии сделали 11,9 млн ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1930440260452403

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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