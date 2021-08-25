 

Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в одном регионе Украины

25.08.2021, 9:26, Новости дня
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Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена во Львовской области (56,5%).

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 25 августа в стране подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,5 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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