“Его года – его богатство”, “Голос – чудо”. Кикабидзе впервые спел в караоке в гостях у Саакашвили

“Вчера вечером, по его признанию, первый раз в жизни, у меня дома после нескольких бокалов вина из погреба Саакашвили великий Буба Кикабидзе, которого президент Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого и который собрал самые бурные аплодисменты людей на Крещатике, спел в караоке. Так мы завершили отмечать День Независимости Украины у меня в Лесниках”, – рассказал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/3047764038877744/

“Кикабидзе – это человек-легенда. Многих лет ему. Пусть радует нас своим ярким творчеством, а его года – это его богатство”, – отметила подписчица Валентина Сытник.

“Какой голос… Чудо! Дай бог здоровья!” – написала Ирина Пащенко.

Контекст:

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.

Кикабидзе – обладатель званий Народный артист Грузинской ССР (1980), Заслуженный артист Украины (2013).

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа во время проведения парада ко Дню Независимости Украины вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого пятой степени.

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