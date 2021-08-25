Xiaomi откажется от бренда Mi

В компании отметили, что это изменение объединит глобальное присутствие бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов. Изменение может занять некоторое время, прежде чем оно вступит в силу во всех регионах, отметили в сообщении.

Китайская корпорация будет выпускать свои продукты под двумя брендами: Xiaomi будут представлять собой вершину технологий, бренд Redmi предложит товары по более доступной цене, которые ориентированы на молодую аудиторию.

В компании сообщили, что эта дифференциация будет отражена в обновленных логотипах, где логотипы Xiaomi и Redmi находятся под логотипом родительского бренда.

Контекст:

Китайская корпорация Xiaomi основана в 2010 году. Первый смартфон компания выпустила в 2011 году.

Во втором квартале 2021 года производитель китайских смартфонов Xiaomi впервые вышел на второе место по продажам в мире, увеличив поставки на 12% по сравнению с первым кварталом.

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