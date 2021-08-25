 

Облитый зеленкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению

25.08.2021, 9:16, Разное
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В День независимости Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Судя по кадрам, появившемся в Сети, у экс-президента пострадал левый глаз. Также у него были залиты красителем лоб и одежда. Злоумышленник, который напал на политика, был задержан.

Порошенко считает, что к нападению с зеленкой причастен Зеленский. По словам бывшего президента, нынешний лидер страны боится настоящих патриотов Украины, военных и волонтеров. Также политик заявил, что глава государства спрятал негодяев, совершивших нападение, на Банковой (где находится Офис президента). “Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей”, – сказал лидер “Европейской солидарности”.

Кроме того, Петр Алексеевич отметил, что украинцы отстояли и завоевали праздник День независимости. Однако неизвестно, как Зеленский справился бы с трудностями, с которыми Украина столкнулась в 2014-2015 годах, добавил Порошенко. А еще экс-президент в очередной раз сказал, что вернет “последний клочок украинской земли” – Донбасс и Крым.

Напомним, День независимости отметили на Украине накануне. В центре Киева прошел грандиозный парад. Во время сценки, посвященной украинской истории, Владимир Зеленский не смог сдержать слез.



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