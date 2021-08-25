История Понтия Пилата: Вероятно, он не «умывал руки»

Библейская история гласит, что Пилат не хотел казни Христа, но позволил синедриону распять его. Есть основания полагать, что он даже не видел Иисуса.

Легенда Понтия Пилата

Библейский Понтий Пилат — воплощение малодушия. Римлянин, который хотел помешать казни невиновного бродячего проповедника, но под давлением синедриона и толпы разгневанных иудеев всё-таки отправил его на крест. Евангелие от Луки описывает это так: «Но они кричали: Расни Его! Распни! Он в третий раз сказал: Какое же зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашёл в Нём; итак, наказав Его, отпущу». Но «великий крик» фарисеев и левитов «превозмог», и Пилат «Иисуса предал в их волю». При этом римский префект (наместник) снял с себя ответственность за казнь пророка. Согласно Матфею, он «взял воды и умыл руки перед народом». Так Пилат продемонстрировал, что кровь — не на его руках: «Не виновен я в крови праведника сего — смотрите вы».

Часть этой истории не противоречит известным нам фактам. Действительно, Пилат, если бы он рассматривал дело Христа, вряд ли приговорил бы его к смертной казни. Вместе с Иисусом казнили ещё двоих, и вот с ними всё просто: один (Варрава) убил римского легионера, защищая свою жену от домогательств, второй (Гестас) ограбил и избил римского гражданина на дороге. Но Христос не нарушил римских законов и ничем не навредил ни единому гражданину Рима. В его стремление стать царём иудейским Пилат бы не поверил — слишком мало у проповедника было сторонников, тогда как за Римом — легионы.

Но самое главное, что заставляет нас не доверять библейскому повествованию — Пилат вообще вряд ли судил Христа. Он утверждал приговоры тех, кто нарушил законы Рима. Иисус же обвинялся в религиозных преступлениях — попытках пересмотреть основы веры, и в том, что побил каких-то торговцев у Иерусалимского храма (мелочь для префекта!). Подобными делами занимался синедрион; римляне позволяли иудеям самим разбирать такие конфликты согласно их обычаям и традициям. Римской администрации до «ересей» и многочисленных иудейских сект дела не было, Пилата заботило другое — признание владычества империи и повиновение масс. Иисус же признавал Царя небесного, а что на земле — всё «от Бога», «кесарю — кесарево».

Есть ли ещё поводы сомневаться в евангельском рассказ о римском префекте (а других источников о причастности Пилата к казни Христа нет)? Историк Л. А. Ельницкий предлагал объяснение, почему ранние христиане могли интерполировать (то есть вставить) сюжет о Пилате в биографию Иисуса. Превратить римского префекта в одного из виновников распятия — логичный ход для евреев I в. н. э., которые Пилата ненавидели: Понтий заслужил репутацию жестокого и несправедливого чиновника, который издевался над местными традициями. История с казнью вполне соответствовала образу Пилата и подпитывала всеобщий гнев мятежных иудеев против Рима.

Интересно, что в более поздних текстах отношение христиан к Пилату и история самого Пилата изменились — вслед за политической ситуацией. Христианство во 2−3 вв. н. э. распространилось по Римской империи, и лидеры религии начали искать примирения с властями. Если ранее Пилат описывался как враг христиан, то теперь — как друг. Во-первых, в евангельском рассказе он пытается спасти Христа, и не может лишь из слабости, виновны же во всём иудеи и синедрион (враги христианства); во-вторых, ходили слухи, будто бы Пилат так впечатлился случившимся, что позднее сам обратился в христианство или, по меньшей мере, сочувствовал ему (об этом писал Тертуллиан). Очевидно, эта история должна была подать другим язычникам империи пример — вот, мол, даже Пилат увидел во Христе истину.

С древними текстами, которые дошли до нас спустя тысячи лет после многочисленных утрат их фрагментов, редакций и просто ошибок переписчиков, часто так — они менялись и служили политическим целям тех, кто их редактировал спустя пару сотен лет после описываемых в них событий. Так что историкам приходится сомневаться в ключевых евангельских сюжетах, и история Пилата — один из таких сюжетов.

Скудные факты

Кое-что о римском наместнике мы знаем из других источников — но, признаться, немного. Пилат происходил из знатного самнитского рода Понтиев, из всаднического сословия. Император Тиберий направил его в Иудею префектом в 26 г. н. э. Еврейские историки Иосиф Флавий и Филон Александрийский отзывались о десятилетии правления Пилата очень нелестно, но иного и ожидать было бы трудно. В Иудее столкнулись две очень разные культуры, которые относились друг к другу враждебно. Одни — завоеватели, другие — непокорные «варвары». Публий Корнелий Тацит писал: «Иудеи считают богопротивным то, что для нас священно, и, наоборот, то, что у нас запрещено, ибо безнравственно и преступно, у них разрешается»; «…установления, мерзкие и гнусные, держатся на нечестии, которое царит у иудеев».

Когда Пилат прибыл в эту провинцию, перед ним стояла задача приводить иудеев к покорности и уважению к римской власти и её символам. Префект должен был поставить римские традиции выше местных, и не стеснялся демонстрировать при этом силу. Для евреев это означало жестокость и несправедливость, но, в сущности, Пилат следовал интересам Рима. Потому его управление стало периодом конфликтов с народом и синедрионом.

Сначала Пилат привёз в Иерусалим «знамёна» — изображения Цезаря. Иосиф Флавий писал: «…среди евреев возникло великое волнение, ибо очевидцы были поражены при виде этих изображений, означавших попрание их законов, ведь законы запрещают выставлять в Иерусалиме каких бы то ни было идолов». Пилат приказал легионерам окружить толпу возмущённых иудеев и пригрозил мясорубкой, если те не примут изображений Цезаря. Если верить Флавию, евреи и тогда не отступили, а Пилат отозвал войска, «поражённый силой их религиозного рвения», и велел снять знамёна.

В другой раз не отступил уже префект. Пилат взял из священной иудейской казны Корбан деньги на строительство акведука: «Это привело народ в ярость, и во время посещения Пилатом Иерусалима они окружили суд, где он заседал, заглушив все своими криками. Однако Пилат предвидел беспорядки заранее, и его воины, переодетые в обыкновенное платье, под которым было спрятано оружие, смешались с толпой, получив от Пилата приказ не пускать оружия в ход, но успокоить смутьянов дубинками. Он из суда подал им сигнал, и евреи были избиты до такой степени, что многие умерли от побоев, а другие затоптаны насмерть во время бегства. Судьба погибших привела толпу в ужас и заставила её замолчать».

Филон Александрийский тоже указывал на стремление Пилата надругаться над еврейскими обычаями. Но его попытки превратить иудеев в подданных Рима не увенчались особым успехом. Вскоре после того, как Пилат жёстко подавил восстание самаритян, император Тиберий скончался, и ему на смену пришёл Гай Юлий Цезарь Август Германик, более известный как Калигула. Калигула отозвал Пилата из Иудеи и заменил другим префектом.

Судя по всему, Пилат попал в опалу и отправился в ссылку в Галлию — то ли за какие-то прегрешения во время его наместничества в Иудее, то ли за то, что он был человеком Тиберия (есть основания полагать, что своего предшественника Калигула убил и от его ставленников избавлялся). Историк Евсевий Кесарийский писал: «…тот самый Пилат, живший во времена Спасителя, впал, по преданию, при императоре Гае в такие беды, что вынужден был покончить с собой и собственной рукой наказать себя: Божий суд, по-видимому, не замедлил настигнуть его». О самоубийстве бывшего префекта в 39 г. н. э. сообщал и Павел Орозий: «Пилат же, наместник, который вынес обвинительный приговор в отношении Христа, после того как он вызвал и претерпел в Иерусалиме множество волнений, был подавлен такой тревогой, исходившей от Гая, что, пронзив себя собственной рукой, в скорой смерти искал сокращение мучений».