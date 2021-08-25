Вместо мыла – мицеллярная вода: советы по нанесению макияжа в автомобиле

Плотный распорядок дня требует от женщины умения работать в многозадачном режиме. При такой жизни становится сложно посвящать макияжу достаточно времени и поддерживать его на протяжении всего дня. Но никому не захочется отказываться от возможности оставаться красивой и очаровательной. Иногда происходит так, что дома нет времени накраситься, и приходится это делать прямо по дороге домой или во время путешествия.

Многие полагают, что в машине невозможно сделать нормальный макияж. Всегда есть страх, что он получится небрежным. Но если следовать нескольким простым советам, то можно исправить эту ситуацию.

Мицеллярная вода

Перед нанесением макияжа нужно хорошо очистить кожу лица. Но в автомобиле нет мыла и умывальника, чтобы это сделать. Настоящим спасением в такой ситуации станет мицеллярная вода. Также она позволит макияжу держаться намного больше, а на лице дольше не появится жирный глянец.

Надежная основа под макияж

Фактически это «фундамент», от прочности и качества которого будет зависеть весь макияж. При нанесении косметики в машине стоит выбирать достаточно густые основы. Они случайно не капнут на сиденье. Но и слишком густые составы не подойдут. Они очень сильно бросаются в глаза и сразу утяжеляют весь макияж.

Удобнее всего использовать основы средней жидкости со специальным дозатором. Такие тональные кремы сложно пролить. А чтобы основа легла на кожу ровно, лучше использовать специальные спонжи или большие кисти.

Компактная пудра

Как и тональная основа, пудра для лица тоже может быть нескольких разновидностей. Чтобы удобнее наносить такой состав, находясь за рулем машины, предпочтение стоит отдавать компактным средствам. А вот от рассыпчатого порошка лучше отказаться. Достаточно одного неловкого движения – и вся пудра рассыплется по машине.

Тушь вместо карандаша для бровей

Мало кто догадывается, что тушь для ресниц также отлично укладывает и расчесывает брови. Это позволит не носить с собой много косметики. Но такой вариант подойдет только брюнеткам, так как брови получатся довольно темными. Либо можно использовать коричневую тушь для ресниц и бровей.

Также нужно учитывать, что при помощи туши не получится рисовать брови. Она поможет только придать объем и пригладить волоски.

Карандаш вместо жидкой подводки

Обычные жидкие подводки требуют не только сноровки при нанесении макияжа. Также такие составы легко проливаются, что нежелательно, когда женщина за рулем. Поэтому стоит покупать подводку в виде карандаша. Им намного удобнее рисовать линии. Такие карандаши очень практичны, занимают меньше места в косметичке. Но они быстрее высыхают. Поэтому выбирать стоит продукцию хороших производителей.

Помада вместо румян

Чтобы еще больше сократить количество средств, необходимых для макияжа, можно использовать помаду не только для губ. Она обладает довольно жирной консистенцией, поэтому ее можно легко растушевать пальцами. Достаточно всего нескольких мазков – и румяна вам не потребуются. Но нужно использовать именно жирную помаду, а не модную «сухую», так как второй вариант не подойдет для растушевки. Также нужно определиться с оттенком. Если женщина любит фиолетовую или черную помаду, то на щеки ее лучше не наносить.

Спрей для лица для закрепления макияжа

В косметических магазинах продают специальные составы, которые позволяют закрепить макияж. Благодаря этому он будет держать весь день. Если такой спрей кажется слишком дорогим, то можно воспользоваться лайфхаком и распылить на лицо немного лака для волос. Это не самый лучший способ, но иногда может пригодиться.

Разумеется, макияж будет смотреться лучше, если женщина хорошо отдохнула и выспалась. Об этом также не стоит забывать.